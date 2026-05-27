Un week-end de fous Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne
Un week-end de fous Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne samedi 12 septembre 2026.
Bayonne
Un week-end de fous
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 21 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:30:00
fin : 2026-09-12 21:50:00
Date(s) :
2026-09-12
Comédie avec Georgina Ridealgh, Jean Heredia et Jean-Marc Keller.
Une demande en mariage qui tourne à la catastrophe.
La folie est-elle contagieuse ?
Robert et Sarah vont l’apprendre à leurs dépens. Ils vivent le grand amour depuis 7 ans. Rob est prêt au grand saut le mariage. Mais Jano, son meilleur ami, celui avec qui il a fait les 400 coups, débarque pour une petite visite. Ce dernier tout droit sorti de l’hôpital psychiatrique va s’incruster dans leur nid douillet pour un week-end qui va mener ce couple s’aimant passionnément … À la folie ! .
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr
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English : Un week-end de fous
L’événement Un week-end de fous Bayonne a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Bayonne
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