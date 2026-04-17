Una Roberta débarque à Bayonne Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Bayonne

Una Roberta débarque à Bayonne

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 15:00:00

fin : 2026-05-22 16:15:00

Date(s) :

2026-05-22

Située en plein coeur de Bayonne, La Luna Negra vous propose un nouveau spectacle.

L’Italie et la France sont des pays très proches mais qui étonnamment se connaissent assez mal. Si Français et Italiens s’alliaient, ils seraient les rois de la mode, de la cuisine, de l’art de vivre…bref les rois du monde ! Mais un sujet rend encore ces voisins irréconciliables le foot ! Roberta vous dit tout sur les Italiennes, les apéros, la drague, le vocabulaire… D’un côté, le raffinement et les subtilités françaises, de l’autre la Dolce Vita et le tempérament volcanique des transalpins. Un regard authentique qui fourmille d’anecdotes savoureuses, même sur Bayonne, et qui permet d’en apprendre plus sur les deux pays. Spectacle en français avec accent italien ! Avec Roberta Cecchin .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr

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English : Una Roberta débarque à Bayonne

L’événement Una Roberta débarque à Bayonne Bayonne a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Bayonne