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Une après-midi au kiosque du Moulleau Kiosque Arcachon

Une après-midi au kiosque du Moulleau Kiosque Arcachon

Une après-midi au kiosque du Moulleau Kiosque Arcachon vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Kiosque

Adresse : Avenue Notre Dame-des-Passes

Ville : 33120 Arcachon

Département : Gironde

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Arcachon

Une après-midi au kiosque du Moulleau

Kiosque Avenue Notre Dame-des-Passes Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 15:00:00
fin : 2026-05-15 17:00:00

Date(s) :
2026-05-15

Rendez-vous au kiosque du Moulleau, près de la Jetée pour un concert de variété par JB Dufournet de 15h à 17h.   .

Kiosque Avenue Notre Dame-des-Passes Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine   comite.moulleau.village@gmail.com

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English : Une après-midi au kiosque du Moulleau

L’événement Une après-midi au kiosque du Moulleau Arcachon a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Arcachon

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