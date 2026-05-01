Une après-midi au kiosque du Moulleau Kiosque Arcachon
Une après-midi au kiosque du Moulleau Kiosque Arcachon vendredi 15 mai 2026.
Arcachon
Une après-midi au kiosque du Moulleau
Kiosque Avenue Notre Dame-des-Passes Arcachon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 15:00:00
fin : 2026-05-15 17:00:00
Date(s) :
2026-05-15
Rendez-vous au kiosque du Moulleau, près de la Jetée pour un concert de variété par JB Dufournet de 15h à 17h. .
Kiosque Avenue Notre Dame-des-Passes Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine comite.moulleau.village@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Une après-midi au kiosque du Moulleau
L’événement Une après-midi au kiosque du Moulleau Arcachon a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Arcachon
À voir aussi à Arcachon (Gironde)
- Café théâtre Le Zèbre Rien sous la blouse Café théâtre le Zèbre Arcachon 7 mai 2026
- Le ou les Design(s) Auditorium du MA.AT Arcachon 11 mai 2026
- Les escales du Bassin Quai Goslar Arcachon 14 mai 2026
- Concert de musiques sacrées Place de la Basilique Notre Dame Arcachon 14 mai 2026
- Ciné-conférence Connaissance du monde Istanbul, Le Bosphore MAAT Arcachon 18 mai 2026