Une après-midi au kiosque du Moulleau Kiosque Arcachon

Arcachon

Une après-midi au kiosque du Moulleau

Kiosque Avenue Notre Dame-des-Passes Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 15:00:00

fin : 2026-05-15 17:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Rendez-vous au kiosque du Moulleau, près de la Jetée pour un concert de variété par JB Dufournet de 15h à 17h. .

Kiosque Avenue Notre Dame-des-Passes Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine comite.moulleau.village@gmail.com

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English : Une après-midi au kiosque du Moulleau

L’événement Une après-midi au kiosque du Moulleau Arcachon a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Arcachon