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Concert de musiques sacrées Place de la Basilique Notre Dame Arcachon

Concert de musiques sacrées Place de la Basilique Notre Dame Arcachon

Concert de musiques sacrées Place de la Basilique Notre Dame Arcachon jeudi 14 mai 2026.

Lieu : Place de la Basilique Notre Dame

Adresse : Basilique Notre-Dame d'Arcachon

Ville : 33120 Arcachon

Département : Gironde

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Arcachon

Concert de musiques sacrées

Place de la Basilique Notre Dame Basilique Notre-Dame d’Arcachon Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 20:30:00
fin : 2026-05-14

Date(s) :
2026-05-14

Sous la direction artistique de Claire Blondel (organiste) avec Elodie Chaudron (chant) et Jean-Baptiste Aguessy (violon).
En la Basilique Notre-Dame   .

Place de la Basilique Notre Dame Basilique Notre-Dame d’Arcachon Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 09 72 79  ajcarcachon@gmail.com

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English : Concert de musiques sacrées

L’événement Concert de musiques sacrées Arcachon a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Arcachon

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