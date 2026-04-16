Concert de musiques sacrées Place de la Basilique Notre Dame Arcachon
Concert de musiques sacrées Place de la Basilique Notre Dame Arcachon jeudi 14 mai 2026.
Arcachon
Concert de musiques sacrées
Place de la Basilique Notre Dame Basilique Notre-Dame d’Arcachon Arcachon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 20:30:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Sous la direction artistique de Claire Blondel (organiste) avec Elodie Chaudron (chant) et Jean-Baptiste Aguessy (violon).
En la Basilique Notre-Dame .
Place de la Basilique Notre Dame Basilique Notre-Dame d’Arcachon Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 09 72 79 ajcarcachon@gmail.com
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English : Concert de musiques sacrées
L’événement Concert de musiques sacrées Arcachon a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Arcachon
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