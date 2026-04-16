Concert de musiques sacrées Place de la Basilique Notre Dame Arcachon

Arcachon

Concert de musiques sacrées

Place de la Basilique Notre Dame Basilique Notre-Dame d’Arcachon Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 20:30:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Sous la direction artistique de Claire Blondel (organiste) avec Elodie Chaudron (chant) et Jean-Baptiste Aguessy (violon).

En la Basilique Notre-Dame .

Place de la Basilique Notre Dame Basilique Notre-Dame d’Arcachon Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 09 72 79 ajcarcachon@gmail.com

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English : Concert de musiques sacrées

L’événement Concert de musiques sacrées Arcachon a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Arcachon