Les escales du Bassin Quai Goslar Arcachon
Les escales du Bassin Quai Goslar Arcachon jeudi 14 mai 2026.
Arcachon
Les escales du Bassin
Quai Goslar Cercle de Voile d’Arcachon Arcachon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 08:30:00
fin : 2026-05-14 19:30:00
Date(s) :
2026-05-14
Cette 6ème éditions des Escales du Bassin réunit une flotille de bateaux traditionnels à la découverte du Bassin du 14 au 17 mai 2026.
Au programme du jeudi 14 mai
8h30 10h Accueil et inscription des participants
12h Arrivée sur la plage d’Arcachon et exposition des bateaux
14h30 départ de la flotte, parade devant les 3 jetées
17h30 retour au port .
Quai Goslar Cercle de Voile d’Arcachon Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine aptra.contact@gmail.com
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English : Les escales du Bassin
L’événement Les escales du Bassin Arcachon a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Arcachon
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