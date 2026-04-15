Les escales du Bassin Quai Goslar Arcachon

Arcachon

Les escales du Bassin

Quai Goslar Cercle de Voile d’Arcachon Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 08:30:00

fin : 2026-05-14 19:30:00

Date(s) :

2026-05-14

Cette 6ème éditions des Escales du Bassin réunit une flotille de bateaux traditionnels à la découverte du Bassin du 14 au 17 mai 2026.

Au programme du jeudi 14 mai

8h30 10h Accueil et inscription des participants

12h Arrivée sur la plage d’Arcachon et exposition des bateaux

14h30 départ de la flotte, parade devant les 3 jetées

17h30 retour au port .

Quai Goslar Cercle de Voile d’Arcachon Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine aptra.contact@gmail.com

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English : Les escales du Bassin

L’événement Les escales du Bassin Arcachon a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Arcachon