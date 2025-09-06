Ciné-conférence Connaissance du monde Istanbul, Le Bosphore MAAT Arcachon
Ciné-conférence Connaissance du monde Istanbul, Le Bosphore
MAAT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon Gironde
Début : 2026-05-18
fin : 2026-05-18
2026-05-18
Ciné-conférence Istanbul, Le Bosphore
« A la croisée des mondes et de la pensée »
Istanbul ! Fondée sous le nom de Byzance vers 658 avant notre ère, la cité prit le nom de Constantinople quand, vers 330, l’empereur Constantin y transféra la capitale de l’Empire romain. Le 28 mars 1930, elle prit officiellement le nom d’Istanbul.
Située sur le détroit du Bosphore qui relie la mer Noire à la mer de Marmara en même temps qu’il sépare l’Asie de l’Europe, Istanbul est connue pour de célèbres édifices, tels Sainte-Sophie, la mosquée Sultan Hamet, le Grand Bazar, le palais de Topkapi, le pont de Léonard de Vinci, et par la foisonnante chorégraphie des bateaux sur le Bosphore.
Au-delà de la ville musée des palais ottomans aux quartiers animés le réalisateur Arthur David vous emmène à la découverte d’un Istanbul pluriel, entre traditions et diversité culturelle et s’attache à nous faire dé .
MAAT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97
