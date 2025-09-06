Ciné-conférence Connaissance du monde Istanbul, Le Bosphore MAAT Arcachon

Ciné-conférence Connaissance du monde Istanbul, Le Bosphore MAAT Arcachon lundi 18 mai 2026.

Ciné-conférence Connaissance du monde Istanbul, Le Bosphore

MAAT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18

fin : 2026-05-18

Date(s) :

2026-05-18

Ciné-conférence Istanbul, Le Bosphore

« A la croisée des mondes et de la pensée »

Istanbul ! Fondée sous le nom de Byzance vers 658 avant notre ère, la cité prit le nom de Constantinople quand, vers 330, l’empereur Constantin y transféra la capitale de l’Empire romain. Le 28 mars 1930, elle prit officiellement le nom d’Istanbul.

Située sur le détroit du Bosphore qui relie la mer Noire à la mer de Marmara en même temps qu’il sépare l’Asie de l’Europe, Istanbul est connue pour de célèbres édifices, tels Sainte-Sophie, la mosquée Sultan Hamet, le Grand Bazar, le palais de Topkapi, le pont de Léonard de Vinci, et par la foisonnante chorégraphie des bateaux sur le Bosphore.

Au-delà de la ville musée des palais ottomans aux quartiers animés le réalisateur Arthur David vous emmène à la découverte d’un Istanbul pluriel, entre traditions et diversité culturelle et s’attache à nous faire dé .

MAAT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97

English : Ciné-conférence Connaissance du monde Istanbul, Le Bosphore

German : Ciné-conférence Connaissance du monde Istanbul, Le Bosphore

Italiano :

Espanol : Ciné-conférence Connaissance du monde Istanbul, Le Bosphore

L’événement Ciné-conférence Connaissance du monde Istanbul, Le Bosphore Arcachon a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Arcachon