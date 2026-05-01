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Fête mondiale du jeu MA.AT Médiathèque Arcachon

Fête mondiale du jeu MA.AT Médiathèque Arcachon

Fête mondiale du jeu MA.AT Médiathèque Arcachon mercredi 20 mai 2026.

Lieu : MA.AT Médiathèque

Adresse : 22 boulevard du Général Leclerc

Ville : 33120 Arcachon

Département : Gironde

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Arcachon

Fête mondiale du jeu

MA.AT Médiathèque 22 boulevard du Général Leclerc Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 10:00:00
fin : 2026-05-20 18:00:00

Date(s) :
2026-05-20

Venez profiter d’un espace de jeu pour tous en extérieur, jeux surdimensionnés, création
collective en Kapla®, tournoi de Crazy Cup, espace de jeu symbolique.

Programme ci-joint.   .

MA.AT Médiathèque 22 boulevard du Général Leclerc Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 98 88 

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English : Fête mondiale du jeu

L’événement Fête mondiale du jeu Arcachon a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Arcachon

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