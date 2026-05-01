Fête mondiale du jeu MA.AT Médiathèque Arcachon
Fête mondiale du jeu MA.AT Médiathèque Arcachon mercredi 20 mai 2026.
Arcachon
Fête mondiale du jeu
MA.AT Médiathèque 22 boulevard du Général Leclerc Arcachon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 10:00:00
fin : 2026-05-20 18:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Venez profiter d’un espace de jeu pour tous en extérieur, jeux surdimensionnés, création
collective en Kapla®, tournoi de Crazy Cup, espace de jeu symbolique.
Programme ci-joint. .
MA.AT Médiathèque 22 boulevard du Général Leclerc Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 98 88
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English : Fête mondiale du jeu
L’événement Fête mondiale du jeu Arcachon a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Arcachon
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