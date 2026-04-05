Une architecture dans le paysage: l’exemple de l’Institut National du Nautisme, Beg-Rohu, Saint-Pierre-Quiberon Institut National du Nautisme Saint-Pierre-Quiberon

Saint-Pierre-Quiberon

Une architecture dans le paysage: l’exemple de l’Institut National du Nautisme, Beg-Rohu, Saint-Pierre-Quiberon

Institut National du Nautisme Beg Rohu Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Le temps d’une après-midi, Auray Quiberon Terre Atlantique vous convie à une découverte architecturale et paysagère de ce site d’exception.

Dans le cadre de l’événement Pièces de Paysage.

Sur réservation. .

Institut National du Nautisme Beg Rohu Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56

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English :

L’événement Une architecture dans le paysage: l’exemple de l’Institut National du Nautisme, Beg-Rohu, Saint-Pierre-Quiberon Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon