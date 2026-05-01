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Concours de palets Stade de foot Roger Boutet Saint-Pierre-Quiberon

Concours de palets Stade de foot Roger Boutet Saint-Pierre-Quiberon samedi 30 mai 2026.

Lieu : Stade de foot Roger Boutet

Adresse : Rue Du Stade

Ville : 56510 Saint-Pierre-Quiberon

Département : Morbihan

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Pierre-Quiberon

Concours de palets

Stade de foot Roger Boutet Rue Du Stade Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Oyé oyé les flibustiers !!! Prochain événement qui arrive vite. Pensé a réserver pour vos équipes.
On vous attend !!!
Engagement 10 euros par équipe

Petite restauration et buvette sur place   .

Stade de foot Roger Boutet Rue Du Stade Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 6 79 71 13 74 

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English :

L’événement Concours de palets Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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