Concours de palets Stade de foot Roger Boutet Saint-Pierre-Quiberon

Saint-Pierre-Quiberon

Concours de palets

Stade de foot Roger Boutet Rue Du Stade Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Oyé oyé les flibustiers !!! Prochain événement qui arrive vite. Pensé a réserver pour vos équipes.

On vous attend !!!

Engagement 10 euros par équipe

Petite restauration et buvette sur place .

Stade de foot Roger Boutet Rue Du Stade Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 6 79 71 13 74

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English :

L’événement Concours de palets Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon