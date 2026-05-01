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Soirée contée Histoires de mots Portivy Saint-Pierre-Quiberon

Soirée contée Histoires de mots Portivy Saint-Pierre-Quiberon vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Portivy

Adresse : Chapelle Notre Dame de Lotivy

Ville : 56510 Saint-Pierre-Quiberon

Département : Morbihan

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Saint-Pierre-Quiberon

Soirée contée Histoires de mots

Portivy Chapelle Notre Dame de Lotivy Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 21:00:00
fin : 2026-05-15

Date(s) :
2026-05-15

Soirée contes à la chapelle de Portivy !
Tout public à partir de 10 ans   .

Portivy Chapelle Notre Dame de Lotivy Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 6 07 56 64 61 

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English :

L’événement Soirée contée Histoires de mots Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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