Soirée contée Histoires de mots Portivy Saint-Pierre-Quiberon

Saint-Pierre-Quiberon

Soirée contée Histoires de mots

Portivy Chapelle Notre Dame de Lotivy Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 21:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Soirée contes à la chapelle de Portivy !

Tout public à partir de 10 ans .

Portivy Chapelle Notre Dame de Lotivy Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 6 07 56 64 61

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English :

L’événement Soirée contée Histoires de mots Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon