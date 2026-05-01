Soirée contée Histoires de mots Portivy Saint-Pierre-Quiberon
Soirée contée Histoires de mots Portivy Saint-Pierre-Quiberon vendredi 15 mai 2026.
Saint-Pierre-Quiberon
Soirée contée Histoires de mots
Portivy Chapelle Notre Dame de Lotivy Saint-Pierre-Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 21:00:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Soirée contes à la chapelle de Portivy !
Tout public à partir de 10 ans .
Portivy Chapelle Notre Dame de Lotivy Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 6 07 56 64 61
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English :
L’événement Soirée contée Histoires de mots Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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