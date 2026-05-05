Nettoyage de plage / de littoral à Saint Pierre Quiberon, Beg Rohu, Saint-Pierre-Quiberon

Nettoyage de plage / de littoral à Saint Pierre Quiberon Dimanche 17 mai, 10h00 Beg Rohu Morbihan

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-17T10:00:00+02:00 – 2026-05-17T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-17T10:00:00+02:00 – 2026-05-17T13:00:00+02:00

Opération de sensibilisation aux déchets littoraux organisée

par l’association Les Mains Dans Le Sable. Sortie ouverte à tous.tes. Sacs et

pinces fournis, prévoir des gants. Inscription sur place.

Beg Rohu Beg Rohu saint pierre quiberon Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne

Opération de sensibilisation aux déchets littoraux organisée par l’association Les Mains Dans Le Sable. nettoyage de plage déchets