Nettoyage de plage / de littoral à Saint Pierre Quiberon, Beg Rohu, Saint-Pierre-Quiberon
Nettoyage de plage / de littoral à Saint Pierre Quiberon, Beg Rohu, Saint-Pierre-Quiberon dimanche 17 mai 2026.
Nettoyage de plage / de littoral à Saint Pierre Quiberon Dimanche 17 mai, 10h00 Beg Rohu Morbihan
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-17T10:00:00+02:00 – 2026-05-17T13:00:00+02:00
Fin : 2026-05-17T10:00:00+02:00 – 2026-05-17T13:00:00+02:00
Opération de sensibilisation aux déchets littoraux organisée
par l’association Les Mains Dans Le Sable. Sortie ouverte à tous.tes. Sacs et
pinces fournis, prévoir des gants. Inscription sur place.
Beg Rohu Beg Rohu saint pierre quiberon Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne
Opération de sensibilisation aux déchets littoraux organisée par l’association Les Mains Dans Le Sable. nettoyage de plage déchets
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