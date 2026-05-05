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Nettoyage de plage / de littoral à Saint Pierre Quiberon, Beg Rohu, Saint-Pierre-Quiberon

Nettoyage de plage / de littoral à Saint Pierre Quiberon, Beg Rohu, Saint-Pierre-Quiberon dimanche 17 mai 2026.

Lieu : Beg Rohu

Adresse : Beg Rohu saint pierre quiberon

Ville : 56510 Saint-Pierre-Quiberon

Département : Morbihan

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Tarif : Gratuit

Nettoyage de plage / de littoral à Saint Pierre Quiberon Dimanche 17 mai, 10h00 Beg Rohu Morbihan

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-17T10:00:00+02:00 – 2026-05-17T13:00:00+02:00
Fin : 2026-05-17T10:00:00+02:00 – 2026-05-17T13:00:00+02:00

Opération de sensibilisation aux déchets littoraux organisée
par l’association Les Mains Dans Le Sable. Sortie ouverte à tous.tes. Sacs et
pinces fournis, prévoir des gants. Inscription sur place.

Beg Rohu Beg Rohu saint pierre quiberon Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne
Opération de sensibilisation aux déchets littoraux organisée par l’association Les Mains Dans Le Sable. nettoyage de plage déchets

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