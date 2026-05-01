Saint-Pierre-Quiberon

Sortie au crépuscule sur la Cote Sauvage Dunes Sauvages

Cote Sauvage Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 19:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Alors que le soleil plonge dans l’Atlantique et que les falaises s’empourprent, la nature littorale opère sa mue. C’est ce moment privilégié où la flore des dunes se pare de reflets dorés et où les passereaux s’activent une dernière fois avant le repos, tandis que les goélands regagnent leurs reposoirs. Une déambulation suspendue pour saisir, entre dunes et océan, ces instants où le paysage change d’atmosphère.

Inscription 06 47 89 59 80 animation@gavres-quiberon.fr .

Cote Sauvage Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 6 47 89 59 80

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L’événement Sortie au crépuscule sur la Cote Sauvage Dunes Sauvages Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon