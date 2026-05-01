Nettoyage de plage à Saint-Pierre Quiberon Saint-Pierre-Quiberon
Nettoyage de plage à Saint-Pierre Quiberon Saint-Pierre-Quiberon dimanche 17 mai 2026.
Saint-Pierre-Quiberon
Nettoyage de plage à Saint-Pierre Quiberon
Impasse du Beg Rohu Saint-Pierre-Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 10:00:00
fin : 2026-05-17 13:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Opération de sensibilisation aux déchets littoraux ouverte à
tous.tes.
Sacs et pinces fournis, prévoir des gants.
Inscription sur place. .
Impasse du Beg Rohu Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Nettoyage de plage à Saint-Pierre Quiberon Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-05-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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