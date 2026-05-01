Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Nettoyage de plage à Saint-Pierre Quiberon Saint-Pierre-Quiberon

Nettoyage de plage à Saint-Pierre Quiberon Saint-Pierre-Quiberon dimanche 17 mai 2026.

Adresse : Impasse du Beg Rohu

Ville : 56510 Saint-Pierre-Quiberon

Département : Morbihan

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Pierre-Quiberon

Nettoyage de plage à Saint-Pierre Quiberon

Impasse du Beg Rohu Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 10:00:00
fin : 2026-05-17 13:00:00

Date(s) :
2026-05-17

Opération de sensibilisation aux déchets littoraux ouverte à
tous.tes.
Sacs et pinces fournis, prévoir des gants.
Inscription sur place.   .

Impasse du Beg Rohu Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Nettoyage de plage à Saint-Pierre Quiberon Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-05-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

À voir aussi à Saint-Pierre-Quiberon (Morbihan)