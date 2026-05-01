Saint-Pierre-Quiberon

Nettoyage de plage à Saint-Pierre Quiberon

Impasse du Beg Rohu Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-05-17 13:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Opération de sensibilisation aux déchets littoraux ouverte à

tous.tes.

Sacs et pinces fournis, prévoir des gants.

Inscription sur place. .

Impasse du Beg Rohu Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Nettoyage de plage à Saint-Pierre Quiberon Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-05-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon