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Soirée contée Histoires de mots Place de la Chapelle Saint-Pierre-Quiberon

Soirée contée Histoires de mots Place de la Chapelle Saint-Pierre-Quiberon vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Place de la Chapelle

Adresse : Chapelle Notre-Dame de Lotivy

Ville : 56510 Saint-Pierre-Quiberon

Département : Morbihan

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Saint-Pierre-Quiberon

Soirée contée Histoires de mots

Place de la Chapelle Chapelle Notre-Dame de Lotivy Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:30:00
fin : 2026-05-15

Date(s) :
2026-05-15

Martine Mangeon est une conteuse française, de la nouvelle génération et du renouveau du conte. Son cœur se partage entre Paris et la Bretagne tout comme une grande partie de son répertoire. Martine Mangeon conte seule ou accompagnée d’un complice musicien.
Thème de cette soirée contée bientôt annoncé   .

Place de la Chapelle Chapelle Notre-Dame de Lotivy Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 12 47 

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English :

L’événement Soirée contée Histoires de mots Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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