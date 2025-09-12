Une brève histoire du son Espace Jean Vilar Revin

Mené tambour par trois musiciens géniaux, parés de leurs cols amidonnés, de leurs queues-de-pie et de leurs multiples instrument de musique, cette palpitante plongée sonore et visuelle retrace les étapes de l’épopée du son du coquillage au tuba, de l’appeau à l’accordéon, du cri originel aux rythmes tribaux, du baroque des salons au gospel des champs de coton, de la pantomime au (savoureux) rébus musical ou encore de la polyphonie aux ombres chinoises. Interrogeant sans cesse et avec humour le lien entre son vibrant et images vivantes, cette conférence musicale ne ressemblant à aucune autre remonte aux sources de la musique pour mieux balayer tous les styles musicaux… et activer notre imagination. Rajoutez à cela une joyeuse dose de mime… avec Stefano Amori, disciple de Marcel Marceau et quelques pincées de magie et vous aurez le récit irrésistible, passionnant et loufoque d’une grande histoire de la musique parsemée de matériaux, d’inventions, d’accidents et de coups de maître. Brève mais inoubliable histoire ! Bon à savoir Durée 1h Tout public

Led by three genial musicians in starched collars, tails and musical instruments, this thrilling dive into sound and vision retraces the epic history of sound: from the shell to the tuba, from the birdcall to the accordion, from the original cry to tribal rhythms, from salon baroque to cotton-field gospel, from pantomime to musical rebus, and from polyphony to shadow puppets. Constantly questioning the link between vibrant sound and living images, this unique musical conference takes us back to the roots of music, covering all musical styles… and activating our imagination. Add to this a joyful dose of mime with Stefano Amori, disciple of Marcel Marceau and a few pinches of magic, and you have an irresistible, exciting and zany account of a great history of music, strewn with materials, inventions, accidents and master strokes. A brief but unforgettable story! Good to know: Duration 1h All audiences

Unter der Leitung von drei genialen Musikern, die mit gestärkten Kragen, Frack und zahlreichen Musikinstrumenten ausgestattet sind, führt dieser spannende akustische und visuelle Tauchgang durch die epische Geschichte des Klangs: von der Muschel zur Tuba, von der Lockpfeife zum Akkordeon, vom Urschrei zu Stammesrhythmen, vom Barock der Salons zum Gospel der Baumwollfelder, von der Pantomime zum (köstlichen) musikalischen Rebus oder von der Polyphonie zu den chinesischen Schattenbildern. Diese einzigartige musikalische Konferenz, die die Verbindung zwischen vibrierendem Klang und lebendigen Bildern immer wieder humorvoll hinterfragt, geht zu den Wurzeln der Musik zurück, um alle musikalischen Stile abzudecken und unsere Fantasie zu beflügeln. Dazu kommt eine fröhliche Dosis Pantomime mit Stefano Amori, einem Schüler von Marcel Marceau und ein paar Prisen Magie, und schon haben Sie eine unwiderstehliche, spannende und verrückte Erzählung einer großen Musikgeschichte, die von Materialien, Erfindungen, Unfällen und Meisterleistungen durchzogen ist. Eine kurze, aber unvergessliche Geschichte! Gut zu wissen Dauer 1 Std. Alle Altersgruppen

Guidata da tre geniali musicisti in colletto inamidato, frac e strumenti musicali, questa emozionante immersione nel suono e nella visione ripercorre l’epica storia del suono: dalla conchiglia alla tuba, dal richiamo degli uccelli alla fisarmonica, dal grido originario ai ritmi tribali, dal barocco dei salotti al gospel dei campi di cotone, dalla pantomima al rebus musicale, dalla polifonia alle ombre cinesi. Mettendo costantemente in discussione, con umorismo, il legame tra suono vibrante e immagini vive, questa conferenza musicale diversa da qualsiasi altra risale alle origini della musica per spazzare via tutti gli stili musicali… e attivare la nostra immaginazione. Se a ciò si aggiunge un’allegra dose di mimo con Stefano Amori, discepolo di Marcel Marceau e qualche pizzico di magia, si ottiene un irresistibile, emozionante e bizzarro racconto della grande storia della musica, costellato di materiali, invenzioni, incidenti e colpi da maestro. Una storia breve ma indimenticabile! Da sapere: Durata 1 ora Tutti i pubblici

De la concha a la tuba, del canto de los pájaros al acordeón, del grito original a los ritmos tribales, del barroco de salón al gospel de los campos de algodón, de la pantomima al rebus musical, de la polifonía a las sombras chinescas… esta apasionante inmersión sonora y visual recorre la historia épica del sonido. Cuestionando constantemente, con humor, el vínculo entre el sonido vibrante y las imágenes vivas, esta conferencia musical sin igual se remonta a los orígenes de la música para barrer todos los estilos musicales… y activar nuestra imaginación. Añada a todo ello una alegre dosis de mimo -con Stefano Amori, discípulo de Marcel Marceau- y unas pizcas de magia, y obtendrá un irresistible, emocionante y alocado relato de la gran historia de la música, salpicado de materiales, invenciones, accidentes y golpes maestros. Una historia breve pero inolvidable Conviene saberlo: Duración 1 hora Todos los públicos

