Une Camera Obscura au cœur des monuments historiques d’Arles Arles

Informations pratiques

Arles

Une Camera Obscura au cœur des monuments historiques d’Arles

Du 16/10/2026 au 30/09/2027 tous les jours. Différents lieux de la commune Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2027-09-30

Date(s) :

2026-10-16

Présentation du phénomène optique de la camera obscura au cœur d’un monument d’Arles.

Dispositif itinérant dans les monuments historiques

· aux Alyscamps en octobre novembre décembre 2026

· au Cloitre Saint Trophime en janvier-février 2027

· aux théâtre antique en mars-avril 2027

· à l’amphithéâtre en mai-juin 2027

· au Thermes de Constantin en juillet-aout septembre 2027



La Camera Obscura , expression tirée du latin signifiant Chambre Obscure , est l’ancêtre de l’appareil photographique moderne.



Il s’agit d’une boîte noire sur la paroi de laquelle on a fait un trou qui permet d’obtenir sur la paroi opposée une image renversée de la scène extérieure.



Déjà connu dans l’Antiquité à l’époque d’Aristote, environ 300 ans avant JC, ce principe fut décrit au Xème siècle, par le savant arabe Ibn al Haytam. Au 15e siècle, Léonard de Vinci expliqua le phénomène de manière rationnelle. Puis, au cours des 16e et 17e siècle, on a l’idée de remplacer le petit trou par une lentille pour améliorer le rendu de l’image, puis d’installer un miroir pour la redresser, et d’utiliser la camera obscura comme instrument de dessin.



Horaires d’ouverture de chaque monument

· Octobre, mars et avril 9h-18h

· Novembre, décembre, janvier, février 10h30 16h30

· Mai, juin, juilet, aout, septembre 9h-19h



Dernière entrée 30 minutes avant la fermeture. .

Différents lieux de la commune Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 35 97 bicentenaire.photographie@ville-arles.fr

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English :

An introduction to the optical phenomenon of the camera obscura at the heart of a monument in Arles.

L’événement Une Camera Obscura au cœur des monuments historiques d’Arles Arles a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme d’Arles