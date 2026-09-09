Une Camera Obscura aux Alyscamps, Alyscamps, Arles

Informations pratiques

Une Camera Obscura aux Alyscamps 17 octobre – 31 décembre Alyscamps Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T09:00:00+02:00 – 2026-10-17T18:00:00+02:00

Fin : 2026-12-31T10:30:00+01:00 – 2026-12-31T16:30:00+01:00

Présentation du phénomène optique de la camera obscura au cœur d’un monument d’Arles. Dispositif itinérant :

aux Alyscamps : en octobre – novembre – décembre 2026

à l’Amphithéâtre : en janvier-février 2027

au Théâtre antique : en mars-avril 2027

au Cloître Saint-Trophime : en mai-juin 2027

aux Thermes de Constantin : en juillet-aout septembre 2027

La « Camera Obscura », expression tirée du latin signifiant « Chambre Obscure », est l’ancêtre de l’appareil photographique moderne.

Il s’agit d’une boîte noire sur la paroi de laquelle on a fait un trou qui permet d’obtenir sur la paroi opposée une image renversée de la scène extérieure.

Déjà connu dans l’Antiquité à l’époque d’Aristote, environ 300 ans avant JC, ce principe fut décrit au Xème siècle, par le savant arabe Ibn al Haytam. Au 15e siècle, Léonard de Vinci expliqua le phénomène de manière rationnelle. Puis, au cours des 16e et 17e siècle, on a l’idée de remplacer le petit trou par une lentille pour améliorer le rendu de l’image, puis d’installer un miroir pour la redresser, et d’utiliser la camera obscura comme instrument de dessin.

Dispositf gratuit. Cependant, il faut s’acquitter du billet d’entrée du monument. Entrée gratuite pour les Arlésiens et pour les moins de 18 ans.

Site internet : https://arles.fr/decouvrir/les-evenements//bicentenairedelaphotographie

Ce projet est labellisé Bicentenaire de la Photographie par le ministère de la Culture et s’inscrit dans la programmation officielle du Bicentenaire du 1er septembre 2026 au 30 septembre 2027.

Alyscamps Avenue des Alyscamps 13200 Arles Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://arles.fr/decouvrir/le-patrimoine/ »}, {« link »: « mailto:bicentenaire.photographie@ville-arles.fr »}, {« link »: « https://arles.fr/decouvrir/les-evenements//bicentenairedelaphotographie »}]

Présentation du phénomène optique de la camera obscura au cœur d’un monument d’Arles. Dispositif itinérant :

©Illustration issue de « L’Encyclopédie » de Diderot et d’Alembert, au XVIIIᵉ siècle.