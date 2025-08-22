Une chenille dans le coeur 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 7e Arrondissement

Une chenille dans le coeur

Mercredi 18 novembre 2026 à partir de 14h30.

Samedi 21 novembre 2026 à partir de 14h30. 16 Quai De Rive Neuve 13007 marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 14:30:00

fin : 2026-11-18

Date(s) :

2026-11-18 2026-11-21

Spectacle de la Cie La Dérivante pour enfants à partir de 6 ans.Enfants

Spectacle d’après Stéphane Jaubertie



C’est l’histoire de la rencontre entre une petite fille et un bûcheron. Elle, tordue et sanglée dans un corset de bois devenu trop petit, a besoin qu’il lui en taille un nouveau pour pouvoir grandir.



Lui a déjà abattu toute la forêt, jusqu’à créer le désert où il vit désormais seul, sans travail ni liens. Il ne lui reste qu’un seul arbre celui sous lequel il est né. Impossible de le couper. chacun représente pour l’autre une menace autant qu’une chance.



Entre défis, chamailleries et récits, ils explorent ce que la rencontre et l’altérité peuvent faire perdre… ou gagner. .

16 Quai De Rive Neuve 13007 marseille Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 96 98 72 contact@astronef.org

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English :

A performance by Cie La D%E9rivante for children ages 6 and up.

L’événement Une chenille dans le coeur Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille