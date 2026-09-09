Une église du XVIIIème siècle renfermant des oeuvres de l’atelier Greff, Église Saint-Barthélémy, Beyren-lès-Sierck

Informations pratiques

Une église du XVIIIème siècle renfermant des oeuvres de l’atelier Greff 19 et 20 septembre Église Saint-Barthélémy Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Passez les portes de cette charmante église communale pour découvrir les œuvres des ateliers Greff.

Église Saint-Barthélémy 13 Rue Principale, 57570 Beyren-les-Sierck Beyren-lès-Sierck 57570 Moselle Grand Est 03 82 56 00 02 https://fr.tourisme-ccce.fr/ https://fr-fr.facebook.com/CCCE.Cattenom/ Consacrée à saint Barthélemy, cette charmante église de village, datant de 1746, vous domine de sa haute tour-clocher dans un style simple et dépouillé. Elle renferme une statue de son saint patron datant du XVIIIᵉ siècle, ainsi qu’un ensemble remarquable d’œuvres issues de l’atelier Greff.

Passez les portes de cette charmante église communale pour découvrir les œuvres des ateliers Greff.

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