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Une église du XVIIIème siècle renfermant des oeuvres de l’atelier Greff, Église Saint-Barthélémy, Beyren-lès-Sierck

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Barthélémy · Beyren-lès-Sierck

Une église du XVIIIème siècle renfermant des oeuvres de l’atelier Greff, Église Saint-Barthélémy, Beyren-lès-Sierck

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Barthélémy
Adresse
13 Rue Principale, 57570 Beyren-les-Sierck
Ville
57570 Beyren-lès-Sierck
Département
Moselle

Une église du XVIIIème siècle renfermant des oeuvres de l’atelier Greff 19 et 20 septembre Église Saint-Barthélémy Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Passez les portes de cette charmante église communale pour découvrir les œuvres des ateliers Greff.

Église Saint-Barthélémy 13 Rue Principale, 57570 Beyren-les-Sierck Beyren-lès-Sierck 57570 Moselle Grand Est 03 82 56 00 02 https://fr.tourisme-ccce.fr/ https://fr-fr.facebook.com/CCCE.Cattenom/ Consacrée à saint Barthélemy, cette charmante église de village, datant de 1746, vous domine de sa haute tour-clocher dans un style simple et dépouillé. Elle renferme une statue de son saint patron datant du XVIIIᵉ siècle, ainsi qu’un ensemble remarquable d’œuvres issues de l’atelier Greff.
Passez les portes de cette charmante église communale pour découvrir les œuvres des ateliers Greff.

© CCCE

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