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Une femme aujourd’hui, Eldorado, Dijon

lundi 28 septembre 2026 · Eldorado · Dijon

Une femme aujourd’hui, Eldorado, Dijon

Informations pratiques

Début
lundi 28 septembre 2026
Fin
lundi 28 septembre 2026
Lieu
Eldorado
Adresse
21, rue Alfred-de-Musset, Dijon
Ville
21000 Dijon
Département
Côte-d'Or

Une femme aujourd’hui Lundi 28 septembre, 20h00 Eldorado Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-28T20:00:00+02:00 – 2026-09-28T22:03:00+02:00
Fin : 2026-09-28T20:00:00+02:00 – 2026-09-28T22:03:00+02:00

Eldorado 21, rue Alfred-de-Musset, Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté https://cinemaeldorado.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://eldorado.ticketingcine.com#showmovie?id=ELTUI »}]
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