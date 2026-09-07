Une femme aujourd’hui, Eldorado, Dijon

Informations pratiques

Une femme aujourd’hui Lundi 28 septembre, 20h00 Eldorado Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-28T20:00:00+02:00 – 2026-09-28T22:03:00+02:00

Fin : 2026-09-28T20:00:00+02:00 – 2026-09-28T22:03:00+02:00

Eldorado 21, rue Alfred-de-Musset, Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté https://cinemaeldorado.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://eldorado.ticketingcine.com#showmovie?id=ELTUI »}]

Rencontre ! – Juliette, 30 ans, semble avoir tout pour elle : un poste prestigieux dans la finance, une belle maison, une vie rythmée par les voyages et les amours de passage. Lorsqu’elle est agres… Eldorado Une femme aujourd’hui