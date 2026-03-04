Une femme d’exception, Salle Saint Louis (CinéVillages), Saint-Georges-sur-Loire

Une femme d’exception Mardi 10 mars, 18h00 Salle Saint Louis (CinéVillages) Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-10T18:00:00+01:00 – 2026-03-10T20:00:00+01:00

Fin : 2026-03-10T18:00:00+01:00 – 2026-03-10T20:00:00+01:00

Salle Saint Louis (CinéVillages) 8 rue Neuve Belle, Saint-Georges-sur-Loire Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0157#showmovie?id=JKDMV »}]

Unipop – Jeune avocate idéaliste, Ruth Bader Ginsburg vient d’avoir un enfant et ne trouve aucun cabinet prêt à engager une femme… Lorsqu’elle accepte une affaire fiscale avec son mari Martin, elle… Le Relais – Salle Jacques Villeret Une femme d’exception