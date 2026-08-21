Une forteresse grecque, site archéologique d’Olbia,, Hyères
samedi 19 septembre 2026 · site archéologique d'Olbia, · Hyères
Informations pratiques
Une forteresse grecque 19 et 20 septembre site archéologique d’Olbia, Var
Sans réservation et dans la limite des places disponibles. En cas d’affluence des créneaux à 15 h 30 et 16 h 30 sont possibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Un médiateur vous accompagne pour une lecture archéologique et historique des vestiges et pour découvrir les paysages de ce site exceptionnel.
Durée : environ 1 h 30
site archéologique d’Olbia, 3204 route de l’Almanarre, 83400 Hyères Hyères 83400 L’Almanarre Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Un médiateur vous accompagne pour une lecture archéologique et historique des vestiges et pour découvrir les paysages de ce site exceptionnel.
©@ JB – Site d’Olbia Ville d’Hyères
À voir aussi à Hyères (Var)
- Exposition à la Maison du Commandant Sur la plage avec Nadja Maison du Commandant Hyères 24 août 2026
- Feu d’artifice à la Capte Port de La Capte Hyères 25 août 2026
- Visite guidée Calder en famille Centre-ville Hyères 27 août 2026
- Parcours autonome, site archéologique d’Olbia,, Hyères 18 septembre 2026
- Le musée du Niel JEP 2026 Giens Hyères 19 septembre 2026