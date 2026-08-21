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Une forteresse grecque, site archéologique d’Olbia,, Hyères

samedi 19 septembre 2026 · site archéologique d'Olbia, · Hyères

Une forteresse grecque, site archéologique d’Olbia,, Hyères

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
site archéologique d'Olbia,
Adresse
3204 route de l'Almanarre, 83400 Hyères
Ville
83400 Hyères
Département
Var
Tarif
Sans réservation et dans la limite des places disponibles. En cas d'affluence des créneaux à 15 h 30 et 16 h 30 sont possibles

Une forteresse grecque 19 et 20 septembre site archéologique d’Olbia, Var

Sans réservation et dans la limite des places disponibles. En cas d’affluence des créneaux à 15 h 30 et 16 h 30 sont possibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Un médiateur vous accompagne pour une lecture archéologique et historique des vestiges et pour découvrir les paysages de ce site exceptionnel.
Durée : environ 1 h 30

site archéologique d’Olbia, 3204 route de l’Almanarre, 83400 Hyères Hyères 83400 L’Almanarre Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Un médiateur vous accompagne pour une lecture archéologique et historique des vestiges et pour découvrir les paysages de ce site exceptionnel.

©@ JB – Site d’Olbia Ville d’Hyères

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