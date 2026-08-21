Une forteresse grecque, site archéologique d’Olbia,, Hyères

Informations pratiques

Une forteresse grecque 19 et 20 septembre site archéologique d’Olbia, Var

Sans réservation et dans la limite des places disponibles. En cas d’affluence des créneaux à 15 h 30 et 16 h 30 sont possibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Un médiateur vous accompagne pour une lecture archéologique et historique des vestiges et pour découvrir les paysages de ce site exceptionnel.

Durée : environ 1 h 30

site archéologique d’Olbia, 3204 route de l’Almanarre, 83400 Hyères Hyères 83400 L’Almanarre Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Un médiateur vous accompagne pour une lecture archéologique et historique des vestiges et pour découvrir les paysages de ce site exceptionnel.

©@ JB – Site d’Olbia Ville d’Hyères