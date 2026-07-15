une guitare, un accordéon, des chansons et ta mère café le Bienvelue, galerie Carnot La Ferté-Bernard

Informations pratiques

La Ferté-Bernard

une guitare, un accordéon, des chansons et ta mère

café le Bienvelue, galerie Carnot C La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21 22:00:00

Date(s) :

2026-08-21

avec Damien Petit Homme- entrée libre

Petit Homme c’est d’abord une rencontre, un gars qui déboule avec son accordéon et sa guitare, sans chichis pour chanter l’humain. Spécialement recommandé pour les publics curieux. .

café le Bienvelue, galerie Carnot C La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire cafeassolfb@gmail.com

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English :

L’événement une guitare, un accordéon, des chansons et ta mère La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-07-06 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude