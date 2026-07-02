Une heure avec Don Giovanni, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Une heure avec Don Giovanni Samedi 13 mars 2027, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-13T20:00:00+01:00 – 2027-03-13T21:15:00+01:00

Fin : 2027-03-13T20:00:00+01:00 – 2027-03-13T21:15:00+01:00

Famille | Voix à partir de 10 ans

Avec Don Giovanni, Mozart signe un opéra éternel, qui résonne encore aujourd’hui bien au-delà de l’Espagne où se déroule son action. En à peine une heure, avec une présentation qui accompagne la musique, le Chœur de l’Opéra National de Bordeaux se propose de faire découvrir les moments forts d’une des œuvres les plus sulfureuses du répertoire.

Programme

Wolfgang Amadeus Mozart, Don Giovanni (extraits)



Séance détente : Lors des séances détente, l’Opéra met à disposition des documents présentant les spectacles rédigés en FALC (Facile à lire et à comprendre), pour garantir un accueil adapté à tous.



En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/700363-une-heure-avec-don-giovanni »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/famille-voix-une-heure-avec-don-giovanni-87281 »}, {« link »: « https://www.opera-bordeaux.comhttps://www.opera-bordeaux.com/sites/default/files/styles/large/public/2025-05/logo%20se%CC%81ance%20de%CC%81tente-web.png.webp?itok=mcy8xvFC »}]

Chœur et solistes de l’Opéra National de Bordeaux Famille