Une heure, une œuvre avec audio description : Les légendes antiques de Sylvestre Clerc, 1932-1935, Musée des Augustins, Toulouse

Informations pratiques

Une heure, une œuvre avec audio description : Les légendes antiques de Sylvestre Clerc, 1932-1935 Dimanche 20 septembre, 10h15 Musée des Augustins Haute-Garonne

Réservation obligatoire sur le site Internet du musée ou par téléphone au 07 43 27 35 21 ou au 05 62 27 63 18.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:15:00+02:00 – 2026-09-20T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:15:00+02:00 – 2026-09-20T11:15:00+02:00

Le musée des Augustins propose une découverte en audiodescription des œuvres de Sylvestre Clerc exposées dans l’escalier Darcy. À travers les légendes antiques mises en scène par le sculpteur toulousain, embarquez pour un voyage aux quatre coins du monde.

Cette visite s’appuie sur des planches tactiles et une reproduction tactile en 3D d’une œuvre, afin de favoriser une découverte sensorielle. Elle est spécialement adaptée aux personnes malvoyantes et non-voyantes.

Musée des Augustins 21 Rue de Metz, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 0561222182 https://www.augustins.org [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-augustins.toulouse.fr/content »}] Le couvent des Augustins, construit au cours du XIVe siècle et du début du XVIe siècle est décrété bien national en 1789. Une partie des bâtiments est vendue en 1793 a des particuliers, notamment le grand réfectoire qui occupait tout le côté ouest. Par décret du 19 décembre 1793, un Museum provisoire du Midi ile la République est créé. En 1794, il est décidé d’installer ce musée dans l’église conventuelle , les chapelles latérales sont alors obturées. Le musée est ouvert au public le 27 aout 1795. De 1823 · 1830, l’aile est et l’église sont endommagées par les réaménagements destinés à créer des salles d’exposition. La nef est transformée en « Temple des arts ». Le musée et le cloitre des Augustins sont classes par la première liste des monuments historiques de1840 , le grand réfectoire et les autres bâtiments ne sont pas protégés à la même époque ·car ce sont des propriétés privées. En 1868, le grand réfectoire est rasé par la ville afin de permettre le percement de la rue Alsace-Lorraine. En 1873, Eugene Viollet-Le-Duc livre un premier projet pour l’agrandissement du musée, proposant la construction immédiate d’une aile le long du côté sud du cloitre. II dessine seulement l’emprise au sol de l’ail ouest En février 1874, le conseil municipal vote le projet de restauration du musée, soutenu par l’architecte toulousain Jacques-Jean Esquié, collaborateur de Viollet-Le Duc. En 1878, Viollet-Le-Duc et Denis Darcy proposent la construction d’une grande aile de deux niveaux longean Métro / Tram à proximité : Esquirol / Carmes

Le musée des Augustins propose une découverte audio décrite des oeuvres de Sylvestre Clerc exposées dans l’escalier Darcy du musée.

©Mairie de Toulouse, musée des Augustins. Cliché Daniel Martin