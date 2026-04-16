Une histoire à dessiner, une mémoire à écrire : Simone Veil. Mes sœurs et moi Mémorial de la Shoah Paris
Une histoire à dessiner, une mémoire à écrire : Simone Veil. Mes sœurs et moi Mémorial de la Shoah Paris lundi 20 avril 2026.
Dans cet atelier, adultes et enfants participent à une activité complémentaire. Chacun des participants doit réserver sa place.
Pour plus d’informations : reservation.groupes@memorialdelashoah.org
Pour les familles (enfant à partir de 10 ans).
Pendant les vacances de printemps
À l’issue de la visite guidée de l’exposition Simone Veil. Mes sœurs et moi, les participants retracent le destin de la famille Jacob. Les adultes s’initient à l’écriture épistolaire tandis que les enfants illustrent par une planche de BD un épisode marquant de la vie de la famille Jacob.
Durée : 2 h 30.
Le vendredi 24 avril 2026
de 14h00 à 16h30
Le lundi 20 avril 2026
de 14h00 à 16h30
payant
Tarif : 6€
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-20T17:00:00+02:00
fin : 2026-04-24T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-20T14:00:00+02:00_2026-04-20T16:30:00+02:00;2026-04-24T14:00:00+02:00_2026-04-24T16:30:00+02:00
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/atelier-une-histoire-a-dessiner-une-memoire-a-ecrire +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial
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