Une histoire à dessiner, une mémoire à écrire : Simone Veil. Mes sœurs et moi Mémorial de la Shoah Paris

Dans cet atelier, adultes et enfants participent à une activité complémentaire. Chacun des participants doit réserver sa place.

Pour plus d’informations : reservation.groupes@memorialdelashoah.org

Réserver

Pour les familles (enfant à partir de 10 ans).



Pendant les vacances de printemps



À l’issue de la visite guidée de l’exposition Simone Veil. Mes sœurs et moi, les participants retracent le destin de la famille Jacob. Les adultes s’initient à l’écriture épistolaire tandis que les enfants illustrent par une planche de BD un épisode marquant de la vie de la famille Jacob.



Durée : 2 h 30.

Le vendredi 24 avril 2026

de 14h00 à 16h30

Le lundi 20 avril 2026

de 14h00 à 16h30

payant

Tarif : 6€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-24T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-20T14:00:00+02:00_2026-04-20T16:30:00+02:00;2026-04-24T14:00:00+02:00_2026-04-24T16:30:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/atelier-une-histoire-a-dessiner-une-memoire-a-ecrire +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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