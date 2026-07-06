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Une Histoire autrichienne Mixt, salle Nova Nantes

jeudi 3 décembre 2026 · Mixt, salle Nova · Nantes

Une Histoire autrichienne Mixt, salle Nova Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 3 décembre 2026
Fin
jeudi 3 décembre 2026
Heure de début
20:00
Lieu
Mixt, salle Nova
Adresse
49 rue du Coudray, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-03 20:00 – 21:25
Gratuit : non   

Les montagnes autrichiennes, un grand-oncle adoré, des souvenirs d’enfance, et des archives qui troublent tout. Arno Wögerbauer interroge un passé enfoui. En maniant le récit, le papier et l’allumette, il mène une enquête intime, délicate et frontale, au coeur des zones grises de l’Histoire.  Tout commence comme une carte postale : Lukas s’adresse à son grand-oncle Leopold et évoque les descentes à ski, les saucisses au fromage et les matchs de football. Et puis, il lui parle de ce passé découvert : celui d’un adolescent dans l’Autriche des années 1930, emporté par l’euphorie collective, enrôlé dans les Jeunesses hitlériennes. Que savait-il ? Quel choix avait-il ? Arno Wögerbauer, de la compagnie les Maladroits — artistes associés à Mixt, confie son histoire à Marion Solange-Malenfant. Texte, papier, fusain, allumettes et maquettes font surgir des images fragiles, qui racontent la honte, la responsabilité, et ce regard que le passé nous tend sur le présent.

Mixt, salle Nova Nantes 44000
https://mixt.fr/une-histoire-autrichienne-05122026-1630


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