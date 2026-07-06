Une Histoire autrichienne Mixt, salle Nova Nantes
jeudi 3 décembre 2026 · Mixt, salle Nova · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-03 20:00 – 21:25
Gratuit : non
Les montagnes autrichiennes, un grand-oncle adoré, des souvenirs d’enfance, et des archives qui troublent tout. Arno Wögerbauer interroge un passé enfoui. En maniant le récit, le papier et l’allumette, il mène une enquête intime, délicate et frontale, au coeur des zones grises de l’Histoire. Tout commence comme une carte postale : Lukas s’adresse à son grand-oncle Leopold et évoque les descentes à ski, les saucisses au fromage et les matchs de football. Et puis, il lui parle de ce passé découvert : celui d’un adolescent dans l’Autriche des années 1930, emporté par l’euphorie collective, enrôlé dans les Jeunesses hitlériennes. Que savait-il ? Quel choix avait-il ? Arno Wögerbauer, de la compagnie les Maladroits — artistes associés à Mixt, confie son histoire à Marion Solange-Malenfant. Texte, papier, fusain, allumettes et maquettes font surgir des images fragiles, qui racontent la honte, la responsabilité, et ce regard que le passé nous tend sur le présent.
Mixt, salle Nova Nantes 44000
https://mixt.fr/une-histoire-autrichienne-05122026-1630
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