UNE HISTOIRE DE CONTES Saint-Chély-d’Apcher
UNE HISTOIRE DE CONTES Saint-Chély-d’Apcher vendredi 29 mai 2026.
Saint-Chély-d’Apcher
UNE HISTOIRE DE CONTES
Bvd Guérin d’Apcher Saint-Chély-d’Apcher Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Une Histoire de contes , un spectacle proposé par la troupe de Florac qui vous offrira un florilège de chants, poèmes, contes et saynètes pour une soirée conviviale.
Venez nombreux écouter Evelyne, Gilles, Laurence, Brigitte et Didier, nul doute, ils ont plein d’histoires à nous raconter … Entrée libre au chapeau. Organisé par le CCL
Une Histoire de contes , un spectacle proposé par la troupe de Florac qui vous offrira un florilège de chants, poèmes, contes et saynètes pour une soirée conviviale.
Venez nombreux écouter Evelyne, Gilles, Laurence, Brigitte et Didier, nul doute, ils ont plein d’histoires à nous raconter … Entrée libre au chapeau. Organisé par le CCL .
Bvd Guérin d’Apcher Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie +33 6 89 95 32 53
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English :
Une Histoire de contes , a show put on by the Florac-based troupe, will offer you an anthology of songs, poems, tales and sketches for a convivial evening.
Come and listen to Evelyne, Gilles, Laurence, Brigitte and Didier, who are sure to have plenty of stories to tell? Free admission by hat. Organized by CCL
L’événement UNE HISTOIRE DE CONTES Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2026-05-19 par 48-OT Margeride en Gévaudan
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