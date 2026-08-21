Une Histoire de soleil, Bibliothèque Erdre-Batignolles, Nantes
samedi 31 octobre 2026 · Bibliothèque Erdre-Batignolles · Nantes
Informations pratiques
Une Histoire de soleil Samedi 31 octobre, 10h00 Bibliothèque Erdre-Batignolles Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-31T10:00:00+01:00 – 2026-10-31T10:45:00+01:00
Fin : 2026-10-31T10:00:00+01:00 – 2026-10-31T10:45:00+01:00
Par la Compagnie Léopoldine Papier
Le soleil apparaît et disparaît dans ce spectacle où tout est en papier ! Entre des nuages grognons et une girafe curieuse, le soleil joue à cache-cache et rigole en secret. Mais un moustique, bavard en plus, va semer la panique dans la paisible savane. Un spectacle chaleureux et intimiste à vivre à travers un livre géant en pop-up.
Bibliothèque Erdre-Batignolles 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire
Par la Compagnie Léopoldine Papier Le soleil apparaît et disparaît dans ce spectacle en papier ! Entre nuages grognons et girafe curieuse, le soleil joue à cache-cache et rigole en secret.
Léonie Troupel
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