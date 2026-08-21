UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes

Une Histoire de soleil, Bibliothèque Erdre-Batignolles, Nantes

samedi 31 octobre 2026 · Bibliothèque Erdre-Batignolles · Nantes

Une Histoire de soleil, Bibliothèque Erdre-Batignolles, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Erdre-Batignolles
Adresse
109 avenue de la Gare de Saint-Joseph
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Une Histoire de soleil Samedi 31 octobre, 10h00 Bibliothèque Erdre-Batignolles Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-31T10:00:00+01:00 – 2026-10-31T10:45:00+01:00
Fin : 2026-10-31T10:00:00+01:00 – 2026-10-31T10:45:00+01:00

Par la Compagnie Léopoldine Papier
Le soleil apparaît et disparaît dans ce spectacle où tout est en papier ! Entre des nuages grognons et une girafe curieuse, le soleil joue à cache-cache et rigole en secret. Mais un moustique, bavard en plus, va semer la panique dans la paisible savane. Un spectacle chaleureux et intimiste à vivre à travers un livre géant en pop-up.

Bibliothèque Erdre-Batignolles 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire
Par la Compagnie Léopoldine Papier Le soleil apparaît et disparaît dans ce spectacle en papier ! Entre nuages grognons et girafe curieuse, le soleil joue à cache-cache et rigole en secret.

Léonie Troupel

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)