AGENDA · Trégastel
Une histoire des histoires Trégastel
jeudi 16 juillet 2026 · Trégastel
Informations pratiques
Trégastel
Une histoire des histoires
Place Sainte-Anne Trégastel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:30:00
fin : 2026-07-16 11:30:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-08-13
Une lecture d’albums, d’histoires et de petits contes pour un moment de plaisir et de découvertes.
3-6 ans sur inscription .
Place Sainte-Anne Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 91 51
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English :
L’événement Une histoire des histoires Trégastel a été mis à jour le 2026-07-04 par SITARMOR
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