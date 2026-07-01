Informations pratiques

Trégastel

Une histoire des histoires

Place Sainte-Anne Trégastel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:30:00

fin : 2026-07-16 11:30:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-08-13

Une lecture d’albums, d’histoires et de petits contes pour un moment de plaisir et de découvertes.

3-6 ans sur inscription .

Place Sainte-Anne Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 91 51

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English :

L’événement Une histoire des histoires Trégastel a été mis à jour le 2026-07-04 par SITARMOR