Une journée à la campagne en famille l’ortie Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière

Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière Orne

Début : 2026-10-24 14:30:00

fin : 2026-10-24 17:00:00

2026-10-24

L’ortie, une plante qui ne manque pas de piquant !

Découverte des multiples propriétés de l’ortie à travers un atelier ludique animé par Anne Vandenberghe de bourrache et coquelicot

Atelier famille sur réservation.

Enfant à partir de 8ans .

Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 48 06 accueil@ecomuseeduperche.fr

