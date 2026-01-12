Une journée à la campagne en famille poterie Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière

Une journée à la campagne en famille poterie

Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière Orne

Début : 2026-08-11 14:30:00

fin : 2026-08-11 16:30:00

2026-08-11

Partage entre générations, plaisir de créer chacun à son rythme…

Démonstration et fabrication d’objets en argile

Animation sur réservation. .

Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 48 06 accueil@ecomuseeduperche.fr

