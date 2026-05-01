Une nuit au Grand Port Accès par le Port Center Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Une nuit au Grand Port

Samedi 23 mai 2026 de 18h à 1h. Accès par le Port Center 24 boulevard Jacques Saadé Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 01:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Une invitation de Lieux Publics à investir le Grand Port de Marseille dans le cadre de la semaine de lancement de la Saison Méditerranée 2026

Une soirée gratuite et en plein air pour se réunir face à la mer Méditerranée le Grand Port Maritime de Marseille ouvre exceptionnellement ses portes et Lieux Publics y propose un final de grande envergure les sirènes de Mécanique Vivante accompagnées par plus de 200 Marseillais et Marseillaises rassemblé·es par Campus art Méditerranée, une version XXL de Tarab, le dancefloor chorégraphique de la compagnie Shōnen avec Wael Koudaih, alias Rayess Bek aux platines, et les propositions culinaires méditerranéennes de cuisiniers et cuisinières marseillaises coordonnés par les Grandes Tables.



Ouverture des portes à partir de 18h.

Toute la soirée Cuisines méditerranéennes

Une proposition de I.C.I Les Grandes Tables



Terrain propice aux échanges culinaires, le grand Port maritime est pour cette soirée exceptionnelle, le site d’expression des cuisines libanaises, égyptiennes, tunisiennes, algériennes, marocaines, et marseillaises ! À bord des grandes Carrioles de la Méditerranée, dix brigades de la scène culinaire marseillaise proposeront aux publics dès 18h, une diversité de préparations à la croisée de saveurs traditionnelles et de créations contemporaines slata méchouïa et beignets d’anchois, chich taouk, falafels, koshari, cigares poulet-amandes façon pastilla, sardines farcies à la brousse, panisses de l’Estaque, pâtisseries de la rive sud, glaces libanaises parfum fleur d’oranger, pistache ou encore baklawa… Une expérience immersive dans les cuisines populaires et conviviales des rues méditerranéennes.



Côté désaltération, des bars proposeront une sélection de boissons artisanales brassées localement et de jus réalisés par Les Grandes Tables, conçue pour accompagner cette programmation culinaire plurielle.



Une coopération culinaire produite par I.C.I avec La Cuisine de l’Arc, Sofrati, Les grandes Tables, La boîte à sardines, Le Monticole Culinaire, L’après M, Souhila Mokfi Fée des gourmands, Tabla, Hamov artisan glacier, En Chantier, Aux fourneaux de Ryma…





À partir de 21h Symphonie portuaire

de Mécanique Vivante & Campus art Méditerranée. Sous la direction artistique de Raphaël Imbert et Franz Clochard



La Symphonie portuaire est un appel du large, une ode à la mer et aux rencontres, un chant de sirènes qui invite à célébrer ensemble une Méditerranée plurielle. Puisant dans des répertoires nourris de traditions orales et de créolisations contemporaines, l’œuvre libre, festive et polyglotte fait dialoguer les cultures et les imaginaires. Du souffle des vents de Sicile à Tunis, de la Kabylie à l’Andalousie, de la Turquie à la Camargue, en passant par l’Atlas, et les îles grecques, se déploie une traversée musicale jusqu’au large.



Ce tableau s’inscrit dans une scénographie à la fois mouvante et spectaculaire qui immerge le public au cœur même du dispositif. Les différentes forces musicales y dialoguent et se répondent en un jeu d’échos une fanfare intergénérationnelle, l’orchestre polyphonique des Sirènes musicales de la compagnie Mécanique Vivante, des musicien·ne·s solistes, des chanteuses aux pavillons géants, des percussionnistes hors normes. De cet ensemble naît une sonorité inédite, envoûtante, qui se déploie et résonne librement à ciel ouvert.





À 23h Tarab

de la compagnie Shōnen (FR), Rayess Bek (LIBAN/ PALESTINE), avec huit danseur·euses originaires d’Égypte, de Palestine et du Liban



Une version XXL de Tarab, la célébration chorégraphique et participative de la compagnie Shōnen avec le compositeur Rayess Bek et des danseureuses d’Egypte, du Liban et de Palestine, et les propositions culinaires méditerranéennes de cuisiniers et cuisinières marseillaises coordonnés par les Grandes Tables.



Tarab est une célébration performée avec le musicien libanais d’origine palestinienne Rayess Bek et des danseur·euses originaires d’Égypte, de Palestine et du Liban. Entraîné·es par des danses sociales (comme la dabkeh et la taa’kib) et accompagné·es par des danseur·euses complices ils et elles emporteront peu à peu les publics, enjaillé·es par leurs danses mêlant traditions et gestes contemporains, pour laisser libre cours aux sensations, expériences, émotions dans un vaste élan collectif.







Distribution



Symphonie Portuaire



Direction artistique Franz Clochard et Raphael Imbert

Création des Sirènes Musicales Franz Clochard

Composition musicale et orchestration Raphael Imbert Commande de la Philharmonie de Paris

Accompagnement artistique et orchestration Max Parato

Composition Sirènes Musicales Patrice Colet Benoit Louette

Création lumière et mise en espace Pierre Wendels

Installation Les Coquelicots Alain Miquiaux



Distribution

Solistes Wafa Abbas, voix ; Mahmoud Chouki, oud ; France Duclairoir, contrebasse ; Bouthaina Nabouli, voix ; Zied Zouari, violon ; Lucie Delmas, percussion.

Musicien·ne·s Max Briard, percussion ; Antoine-Aurèle Cohen-Perrot, percussion ; Donald, trompette ; Julien Florent, saxophone/clarinette ; Payam Ghasemi, basse ; Luca Justin, percussion ; Timon Imbert, batterie ; Romain Morello, trombone ; Fabien Ottones, clavier ; Antoine Saussol, percussion ; Paul Scapillati, percussion.

Fanfare Harmonies 1 & 2 du Conservatoire Pierre Barbizet et de 100 musiciens amateurs de Marseille et de la Région ile de France.



Le programme de la fanfare prolonge la démarche initiée lors du spectacle Bal Canto , créé à la Philharmonie de Paris en février 2026.



Avec la participation des enseignants du Conservatoire Pierre Barbizet Sylvain Gargalian, Grégoire Gerin et Christelle Abinasr



Coproduction

Institut Français, Ville de Marseille, Lieux Publics-Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public, Campus art Méditerranée, Compagnie Mécanique Vivante.



Tarab

Création, dispositif chorégraphique Eric Minh Cuong Castaing

Création musicale, performance Rayess Bek

Chorégraphie en complicité avec les danseur·euses interprètes Nadim Bahsoun, Yara Bou Nassar, Mohamed Fouad, Aly Khamees, Nancy Naser Al Deen, Mohand Qader, Mohanad Smama, Aws Zubaïdy

Regard chorégraphique, travail vocal Aloun Marchal

Regard dramaturgique Marine Relinger

Création lumière Sébastien Lefèvre

Recherche poétique Mumen Khalifa, Mahmoud Alhaj, Myuz Gaza Crew

Remerciements Suzanne Groothuis

Directrice des productions et administration Maxime Kottmann

Chargée de production Carla Alberny

Chargée de communication et assistante de production Dana Galindo .

Accès par le Port Center 24 boulevard Jacques Saadé Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 03 81 28 contact@lieuxpublics.com

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English :

An invitation from Lieux Publics to take over the Grand Port de Marseille as part of the week-long launch of the Saison Méditerranée 2026.

L’événement Une nuit au Grand Port Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille