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Une nuit au Pavillon des sciences Le Pavillon des sciences Montbéliard

Une nuit au Pavillon des sciences Le Pavillon des sciences Montbéliard samedi 23 mai 2026.

Lieu : Le Pavillon des sciences

Adresse : Impasse de la Presqu'Île

Ville : 25200 Montbéliard

Département : Doubs

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit Gratuit

Montbéliard

Une nuit au Pavillon des sciences

Le Pavillon des sciences Impasse de la Presqu’Île Montbéliard Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Le Pavillon des Sciences ouvrira ses portes pour la Nuit des Musées avec une visite particulière de l’exposition Voyage en Nord .   .

Le Pavillon des sciences Impasse de la Presqu’Île Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 97 18 21 

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English : Une nuit au Pavillon des sciences

L’événement Une nuit au Pavillon des sciences Montbéliard a été mis à jour le 2026-04-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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