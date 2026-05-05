Une nuit au Pavillon des sciences Le Pavillon des sciences Montbéliard

Montbéliard

Une nuit au Pavillon des sciences

Le Pavillon des sciences Impasse de la Presqu’Île Montbéliard Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Le Pavillon des Sciences ouvrira ses portes pour la Nuit des Musées avec une visite particulière de l’exposition Voyage en Nord . .

Le Pavillon des sciences Impasse de la Presqu’Île Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 97 18 21

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English : Une nuit au Pavillon des sciences

L’événement Une nuit au Pavillon des sciences Montbéliard a été mis à jour le 2026-04-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD