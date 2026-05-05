Une nuit au Pavillon des sciences Le Pavillon des sciences Montbéliard
Une nuit au Pavillon des sciences Le Pavillon des sciences Montbéliard samedi 23 mai 2026.
Montbéliard
Une nuit au Pavillon des sciences
Le Pavillon des sciences Impasse de la Presqu’Île Montbéliard Doubs
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Le Pavillon des Sciences ouvrira ses portes pour la Nuit des Musées avec une visite particulière de l’exposition Voyage en Nord . .
Le Pavillon des sciences Impasse de la Presqu’Île Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 97 18 21
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English : Une nuit au Pavillon des sciences
L’événement Une nuit au Pavillon des sciences Montbéliard a été mis à jour le 2026-04-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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