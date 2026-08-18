Une œuvre, un conte L’étrange. Place Jeanne D’Arc Vic-sur-Seille

Informations pratiques

Vic-sur-Seille

Une œuvre, un conte L’étrange.

Place Jeanne D’Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-25 15:00:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

Profitez de la présentation d’un tableau sur un thème de la saison réalisée par un médiateur puis découvrez un conte sur la même thématique par la conteuse Pascale Créteur.

Tarif entrée du site.Tout public

4 .

Place Jeanne D’Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 78 05 30 mgdlt@moselle.fr

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English :

Enjoy a presentation of a painting on a seasonal theme by a facilitator, followed by a story on the same theme told by storyteller Pascale Crétor.

Admission fee applies.

L’événement Une œuvre, un conte L’étrange. Vic-sur-Seille a été mis à jour le 2026-08-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS