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Une œuvre, un conte L’étrange. Place Jeanne D’Arc Vic-sur-Seille

dimanche 25 octobre 2026 · Place Jeanne D'Arc · Vic-sur-Seille

Une œuvre, un conte L’étrange. Place Jeanne D’Arc Vic-sur-Seille

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Place Jeanne D'Arc
Adresse
Musée Départemental Georges de La Tour
Ville
57630 Vic-sur-Seille
Département
Moselle
Tarif
4 Tarif enfant

Vic-sur-Seille

Une œuvre, un conte L’étrange.

Place Jeanne D’Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille Moselle

Tarif : – – EUR
4
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-25 15:00:00
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-10-25

Profitez de la présentation d’un tableau sur un thème de la saison réalisée par un médiateur puis découvrez un conte sur la même thématique par la conteuse Pascale Créteur.
Tarif entrée du site.Tout public
4  .

Place Jeanne D’Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 78 05 30  mgdlt@moselle.fr

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English :

Enjoy a presentation of a painting on a seasonal theme by a facilitator, followed by a story on the same theme told by storyteller Pascale Crétor.
Admission fee applies.

L’événement Une œuvre, un conte L’étrange. Vic-sur-Seille a été mis à jour le 2026-08-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS

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