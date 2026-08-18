Une œuvre, un conte L’étrange. Place Jeanne D’Arc Vic-sur-Seille
dimanche 25 octobre 2026 · Place Jeanne D'Arc · Vic-sur-Seille
Informations pratiques
Vic-sur-Seille
Une œuvre, un conte L’étrange.
Place Jeanne D’Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille Moselle
Tarif : – – EUR
4
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-25 15:00:00
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-25
Profitez de la présentation d’un tableau sur un thème de la saison réalisée par un médiateur puis découvrez un conte sur la même thématique par la conteuse Pascale Créteur.
Tarif entrée du site.Tout public
4 .
Place Jeanne D’Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 78 05 30 mgdlt@moselle.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Enjoy a presentation of a painting on a seasonal theme by a facilitator, followed by a story on the same theme told by storyteller Pascale Crétor.
Admission fee applies.
L’événement Une œuvre, un conte L’étrange. Vic-sur-Seille a été mis à jour le 2026-08-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS
À voir aussi à Vic-sur-Seille (Moselle)
- Ateliers méditation et relaxation sonore Place Jeanne D’Arc Vic-sur-Seille 13 septembre 2026
- Lieu d’Accueil Enfants-Parents, Salles des Associations, Vic-sur-Seille 16 septembre 2026
- Journée européennes du patrimoine Musée Georges de la Tour Place Jeanne D’Arc Vic-sur-Seille 19 septembre 2026
- Découverte des collections, Musée Georges de La Tour, Vic-sur-Seille 19 septembre 2026
- Visite audio « A la découverte des artisans de Vic-sur-Seille », Hôtel de la Monnaie, Vic-sur-Seille 19 septembre 2026