Une oeuvre, un invité, un café la carte magin et l’histoire du port du Havre Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine

Une oeuvre, un invité, un café la carte magin et l’histoire du port du Havre

Caudebec-en-Caux Avenue Winston Churchill Rives-en-Seine Seine-Maritime

Par un médiateur du musée

La carte des frères Magin établie au XVIIIe siècle nous montre un tout autre visage du Havre que celui que nous connaissons aujourd’hui. Remontez le temps en compagnie d’un médiateur et explorez l’histoire du Port du Havre de sa création à aujourd’hui. Ce panorama de plusieurs siècles partant de sa fondation, en passant par sa destruction et sa reconstruction vous révélera les secrets de la puissance du port du Havre. .

Caudebec-en-Caux Avenue Winston Churchill Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 90 13 musees@cauxseine.fr

