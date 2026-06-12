Yoga à la Ferme: Duo parent-enfant La Petite Ferme aux Merveilles Rives-en-Seine samedi 20 juin 2026.

Rives-en-Seine

Yoga à la Ferme: Duo parent-enfant

La Petite Ferme aux Merveilles 1 Imp. de la Ravine Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 11:45:00

Date(s) :

2026-06-20

‍♀️ Un moment doux et ludique en pleine nature

Venez partager un instant privilégié au cœur de la nature et au plus près des animaux !

✨ Au programme

Visite de la ferme accompagnée par un soigneur passionné

‍♀️ Séance de **yoga parent-enfant** de 45 minutes animée par une professeure de yoga

Rencontre et découverte des animaux dans un cadre apaisant

‍ ‍ ‍ Une activité idéale pour se reconnecter à la nature, partager un moment complice et créer de beaux souvenirs en famille.

⚠️ Places limitées Réservation obligatoire.

Pensez à réserver rapidement ! .

La Petite Ferme aux Merveilles 1 Imp. de la Ravine Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 7 49 55 75 24

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English : Yoga à la Ferme: Duo parent-enfant

L’événement Yoga à la Ferme: Duo parent-enfant Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme