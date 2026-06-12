Yoga à la Ferme: Duo parent-enfant La Petite Ferme aux Merveilles Rives-en-Seine
Yoga à la Ferme: Duo parent-enfant La Petite Ferme aux Merveilles Rives-en-Seine samedi 20 juin 2026.
Rives-en-Seine
Yoga à la Ferme: Duo parent-enfant
La Petite Ferme aux Merveilles 1 Imp. de la Ravine Rives-en-Seine Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 11:45:00
Date(s) :
2026-06-20
♀️ Un moment doux et ludique en pleine nature
Venez partager un instant privilégié au cœur de la nature et au plus près des animaux !
✨ Au programme
Visite de la ferme accompagnée par un soigneur passionné
♀️ Séance de **yoga parent-enfant** de 45 minutes animée par une professeure de yoga
Rencontre et découverte des animaux dans un cadre apaisant
Une activité idéale pour se reconnecter à la nature, partager un moment complice et créer de beaux souvenirs en famille.
⚠️ Places limitées Réservation obligatoire.
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La Petite Ferme aux Merveilles 1 Imp. de la Ravine Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 7 49 55 75 24
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English : Yoga à la Ferme: Duo parent-enfant
L’événement Yoga à la Ferme: Duo parent-enfant Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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