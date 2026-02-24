Une oeuvre, un invité, un café le départ pour la pêche et l’oeuvre du peintre Emile Louis Minet Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine

Une oeuvre, un invité, un café le départ pour la pêche et l’oeuvre du peintre Emile Louis Minet

Caudebec-en-Caux Avenue Winston Churchill Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03 17:30:00

fin : 2026-11-03 19:00:00

Date(s) :

2026-11-03

Par Marc-Henri Tellier, historien de l’art Après avoir finement observé le tableau

Départ pour la pêche dans le musée, nous retrouverons l’historien de l’art Marc-Henri Tellier pour parler du peintre Emile Louis Minet. Vous découvrirez, en cette soirée, une œuvre d’une richesse insoupçonnée. .

Caudebec-en-Caux Avenue Winston Churchill Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 90 13 musees@cauxseine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Une oeuvre, un invité, un café le départ pour la pêche et l’oeuvre du peintre Emile Louis Minet

L’événement Une oeuvre, un invité, un café le départ pour la pêche et l’oeuvre du peintre Emile Louis Minet Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme