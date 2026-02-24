Une oeuvre, un invité, un café le départ pour la pêche et l’oeuvre du peintre Emile Louis Minet Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine
Une oeuvre, un invité, un café le départ pour la pêche et l’oeuvre du peintre Emile Louis Minet
Caudebec-en-Caux Avenue Winston Churchill Rives-en-Seine Seine-Maritime
Début : 2026-11-03 17:30:00
fin : 2026-11-03 19:00:00
2026-11-03
Par Marc-Henri Tellier, historien de l’art Après avoir finement observé le tableau
Départ pour la pêche dans le musée, nous retrouverons l’historien de l’art Marc-Henri Tellier pour parler du peintre Emile Louis Minet. Vous découvrirez, en cette soirée, une œuvre d’une richesse insoupçonnée. .
Caudebec-en-Caux Avenue Winston Churchill Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 90 13 musees@cauxseine.fr
