Atelier vitrail Maison des Templiers Rives-en-Seine
Atelier vitrail Maison des Templiers Rives-en-Seine samedi 30 mai 2026.
Rives-en-Seine
Atelier vitrail
Maison des Templiers Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30 2026-06-06
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Maison des Templiers Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 6 69 37 01 02 celine.gerard33@hotmail.fr
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English : Atelier vitrail
L’événement Atelier vitrail Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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