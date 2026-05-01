Atelier vitrail Maison des Templiers Rives-en-Seine

Rives-en-Seine

Atelier vitrail

Maison des Templiers Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-06-06

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Tout est fourni modèle, matériel et outils…

A partir de 10 ans .

Maison des Templiers Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 6 69 37 01 02 celine.gerard33@hotmail.fr

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English : Atelier vitrail

L’événement Atelier vitrail Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme