Une ouverture exceptionnelle au public, Château du Bouchet, Dry

Informations pratiques

Une ouverture exceptionnelle au public 19 et 20 septembre Château du Bouchet Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Venez admirer l’architecture de cet édifice ainsi que son magnifique parc arboré d’une vingtaine d’hectares.

Ce château a été édifié en 1853 sur des vestiges datant de la fin du XVIᵉ siècle pour la famille de Laage de La Rocheterie. Le domaine a été racheté en 1961 par l’Office National de la Biodiversité (OFB) et y accueille aujourd’hui son centre de formation.

Vous visiterez à l’intérieur du château les salles historiques, la Chapelle et la Salle des espèces qui recèle une rare collection d’animaux naturalisés.

Château du Bouchet Office Français de la Biodiversité, Rue du Bouchet, 45370 Dry Dry 45370 Loiret Centre-Val de Loire https://www.ofb.gouv.fr/ Château du XIXe siècle entouré d’un parc boisé d’une vingtaine d’hectares. Le château du Bouchet est relié à Cevenay par une longue allée, sans doute pour l’ancrer symboliquement au patrimoine ancien. Il doit son magnifique parc arboré à son premier propriétaire passionné de botanique. Le château a été édifié en 1853 sur les vestiges d’un édifice de la fin du XVIe siècle pour la famille Laage de La Rocheterie. Le plus célèbre représentant de cette dernière fut Maxime de Laage, écrivain et maire de Dry peu avant la guerre de 1870. Le domaine a été racheté en 1961 par l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, devenu Office Français de la Biodiversité en 2020, et accueille un centre de formation pour agents techniques et techniciens de l’environnement (garde-chasses).

Venez admirer l’architecture de cet édifice ainsi que son magnifique parc arboré d’une vingtaine d’hectares.

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