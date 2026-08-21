Une pièce à danser | mille formes Mille formes, Centre d’initiation à l’art pour les 0-6 ans Clermont-Ferrand

samedi 26 septembre 2026 · Mille formes, Centre d’initiation à l’art pour les 0-6 ans · Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Clermont-Ferrand

Une pièce à danser | mille formes

Mille formes, Centre d’initiation à l’art pour les 0-6 ans 23 rue Fontgiève Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-26

Un atelier participatif de Marie Orts pour la construction de Magma, la sculpture-scénographie de La pièce à danser.

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Mille formes, Centre d’initiation à l’art pour les 0-6 ans 23 rue Fontgiève Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 42 66 64 milleformes@ville-clermont-ferrand.fr

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English :

A participatory workshop led by Marie Orts for the creation of Magma, the sculptural set design for *La pièce à danser*.

L’événement Une pièce à danser | mille formes Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-08-21 par Clermont Auvergne Volcans