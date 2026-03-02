Une plongée dans le cœur de la ville Ancien Cercle Naval Brest

Une plongée dans le cœur de la ville

Ancien Cercle Naval 52 rue du Château Brest Finistère

Début : 2026-04-13 15:00:00

fin : 2026-08-10 17:30:00

2026-04-13 2026-04-20 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

La grande histoire de la Cité du Ponant, son âme et son ambiance !

Envie de découvrir la ville de Brest sous un angle unique ? Rejoignez-nous pour une plongée dans l’histoire fascinante de la cité du Ponant. Au programme, une exploration des lieux emblématiques et des quartiers incontournables du centre-ville qui ont façonné l’âme de la ville.

En compagnie de votre guide passionné, vous ferez une véritable immersion dans les mystères et les anecdotes qui rendent Brest si particulière. Des histoires méconnues aux grands moments de son histoire, vous comprendrez ce qui fait la richesse et l’authenticité de cette ville maritime.

Informations pratiques

Durée 2h30.

Prévoir de bonnes chaussures.

Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme Brest en vue, par téléphone, au guichet ou en ligne.

Nombre de place limité.

L’Office de Tourisme Brest en vue se réserve le droit d’annuler la visite si le nombre minimum de participants (5 personnes) n’est pas atteint, ou en cas de mauvaises conditions météorologiques. .

Ancien Cercle Naval 52 rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 24 96

