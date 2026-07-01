AGENDA · Cendras
Une rivière au pied de mon immeuble, Cendras, Cendras
lundi 20 juillet 2026 · Cendras
Informations pratiques
Une rivière au pied de mon immeuble Lundi 20 juillet, 09h30 Cendras Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-20T09:30:00+02:00 – 2026-07-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-20T09:30:00+02:00 – 2026-07-20T12:00:00+02:00
©Sophie Brunet
Cendras 30480 Cendras Cendras 30480 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 07 57 19 75 81 »}]
Partez à la rencontre de la faune et de la flore caractéristiques de nos cours d’eau.