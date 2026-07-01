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AGENDA · Cendras

Une rivière au pied de mon immeuble, Cendras, Cendras

lundi 20 juillet 2026 · Cendras

Une rivière au pied de mon immeuble, Cendras, Cendras

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Lieu
Cendras
Adresse
30480 Cendras
Ville
30480 Cendras
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Une rivière au pied de mon immeuble Lundi 20 juillet, 09h30 Cendras Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-20T09:30:00+02:00 – 2026-07-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-20T09:30:00+02:00 – 2026-07-20T12:00:00+02:00

©Sophie Brunet

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Partez à la rencontre de la faune et de la flore caractéristiques de nos cours d’eau.

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