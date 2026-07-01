Une rivière au pied de mon immeuble, Cendras, Cendras

Informations pratiques

Une rivière au pied de mon immeuble Lundi 20 juillet, 09h30 Cendras Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-20T09:30:00+02:00 – 2026-07-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-20T09:30:00+02:00 – 2026-07-20T12:00:00+02:00

©Sophie Brunet

Cendras 30480 Cendras Cendras 30480 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 07 57 19 75 81 »}]

Partez à la rencontre de la faune et de la flore caractéristiques de nos cours d’eau.