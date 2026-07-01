Visite guidée du jardin médiéval de l’abbaye de Cendras, Abbaye bénédictine de Cendras, Cendras
samedi 19 septembre 2026 · Abbaye bénédictine de Cendras · Cendras
Informations pratiques
Visite guidée du jardin médiéval de l’abbaye de Cendras 19 et 20 septembre Abbaye bénédictine de Cendras Gard
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00
Profitez des Journées européennes du patrimoine pour découvrir le jardin médiéval de l’abbaye de Cendras, accompagné par les passionnées qui entretiennent et magnifient cet espace hors du temps.
Au fil de la visite, laissez-vous guider à travers ce jardin singulier, où histoire, nature et savoir-faire se rencontrent dans une atmosphère paisible et inspirante.
Abbaye bénédictine de Cendras 30480 Cendras Cendras 30480 Gard Occitanie
Profitez des journées du patrimoine pour découvrir le jardin médiéval de l’Abbaye de Cendras, accompagné par les passionnées qui entretiennent et magnifient cet espace hors du temps.
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