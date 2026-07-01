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AGENDA · Cendras

Visite guidée du jardin médiéval de l’abbaye de Cendras, Abbaye bénédictine de Cendras, Cendras

samedi 19 septembre 2026 · Abbaye bénédictine de Cendras · Cendras

Visite guidée du jardin médiéval de l’abbaye de Cendras, Abbaye bénédictine de Cendras, Cendras

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Abbaye bénédictine de Cendras
Adresse
30480 Cendras
Ville
30480 Cendras
Département
Gard
Tarif
Gratuit.

Visite guidée du jardin médiéval de l’abbaye de Cendras 19 et 20 septembre Abbaye bénédictine de Cendras Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00

Profitez des Journées européennes du patrimoine pour découvrir le jardin médiéval de l’abbaye de Cendras, accompagné par les passionnées qui entretiennent et magnifient cet espace hors du temps.
Au fil de la visite, laissez-vous guider à travers ce jardin singulier, où histoire, nature et savoir-faire se rencontrent dans une atmosphère paisible et inspirante.

Abbaye bénédictine de Cendras 30480 Cendras Cendras 30480 Gard Occitanie
Profitez des journées du patrimoine pour découvrir le jardin médiéval de l’Abbaye de Cendras, accompagné par les passionnées qui entretiennent et magnifient cet espace hors du temps.

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