Visite guidée du jardin médiéval de l’abbaye de Cendras, Abbaye bénédictine de Cendras, Cendras

Informations pratiques

Visite guidée du jardin médiéval de l’abbaye de Cendras 19 et 20 septembre Abbaye bénédictine de Cendras Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00

Profitez des Journées européennes du patrimoine pour découvrir le jardin médiéval de l’abbaye de Cendras, accompagné par les passionnées qui entretiennent et magnifient cet espace hors du temps.

Au fil de la visite, laissez-vous guider à travers ce jardin singulier, où histoire, nature et savoir-faire se rencontrent dans une atmosphère paisible et inspirante.

Abbaye bénédictine de Cendras 30480 Cendras Cendras 30480 Gard Occitanie

Profitez des journées du patrimoine pour découvrir le jardin médiéval de l’Abbaye de Cendras, accompagné par les passionnées qui entretiennent et magnifient cet espace hors du temps.

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