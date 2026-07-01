Visite guidée de l’abbaye de Cendras, Abbaye bénédictine de Cendras, Cendras
samedi 19 septembre 2026 · Abbaye bénédictine de Cendras · Cendras
Informations pratiques
Visite guidée de l’abbaye de Cendras 19 et 20 septembre Abbaye bénédictine de Cendras Gard
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Profitez des Journées européennes du patrimoine pour visiter l’abbaye bénédictine fortifiée de Cendras.
Découvrez ce site chargé d’histoire et laissez-vous surprendre par son architecture, son atmosphère et les traces de son passé monastique.
Abbaye bénédictine de Cendras 30480 Cendras Cendras 30480 Gard Occitanie
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