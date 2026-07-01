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Visite guidée de l’abbaye de Cendras, Abbaye bénédictine de Cendras, Cendras

samedi 19 septembre 2026 · Abbaye bénédictine de Cendras · Cendras

Visite guidée de l’abbaye de Cendras, Abbaye bénédictine de Cendras, Cendras

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Abbaye bénédictine de Cendras
Adresse
30480 Cendras
Ville
30480 Cendras
Département
Gard
Tarif
Gratuit.

Visite guidée de l’abbaye de Cendras 19 et 20 septembre Abbaye bénédictine de Cendras Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Profitez des Journées européennes du patrimoine pour visiter l’abbaye bénédictine fortifiée de Cendras.
Découvrez ce site chargé d’histoire et laissez-vous surprendre par son architecture, son atmosphère et les traces de son passé monastique.

Abbaye bénédictine de Cendras 30480 Cendras Cendras 30480 Gard Occitanie
Profitez des Journées européennes du patrimoine pour visiter l’abbaye bénédictine fortifiée de Cendras.

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