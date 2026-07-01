Visite guidée de l’abbaye de Cendras, Abbaye bénédictine de Cendras, Cendras

Informations pratiques

Visite guidée de l’abbaye de Cendras 19 et 20 septembre Abbaye bénédictine de Cendras Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Profitez des Journées européennes du patrimoine pour visiter l’abbaye bénédictine fortifiée de Cendras.

Découvrez ce site chargé d’histoire et laissez-vous surprendre par son architecture, son atmosphère et les traces de son passé monastique.

Abbaye bénédictine de Cendras 30480 Cendras Cendras 30480 Gard Occitanie

Profitez des Journées européennes du patrimoine pour visiter l’abbaye bénédictine fortifiée de Cendras.

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