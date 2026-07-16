Biosphera, un week-end d’animations autour de l’eau, Biosphera – Centre d’interprétation des vallées cévenoles, Cendras

Informations pratiques

Biosphera, un week-end d’animations autour de l’eau 19 et 20 septembre Biosphera – Centre d’interprétation des vallées cévenoles Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Profitez de ce week-end pour découvrir ou redécouvrir l’espace muséographique de Biosphera, consacré à la relation entre l’homme et la nature dans les vallées cévenoles.

Accès libre toute la journée ou visites guidées d’environ 1h, à 11h30 et 14h.

Découvrez également l’exposition interactive « Allô, à l’eau ?! » et amusez-vous à explorer l’histoire de l’eau dans les Cévennes.

Biosphera – Centre d’interprétation des vallées cévenoles 18 rue Vincent-Faïta, 30480 Cendras Cendras 30480 Gard Occitanie 04 66 07 39 25 http://www.biosphera-cevennes.fr Biosphera est un lieu d’information et de sensibilisation pour une compréhension du rapport homme/nature, dans les vallées cévenoles. C’est aussi un espace muséographique, avec une salle de conférence et une salle de projection.

En 2019, le partenariat existant avec le parc national des Cévennes s’est renforcé, Biosphera est alors devenu la maison de la réserve de biosphère des Cévennes, première maison de ce type en France.

À ce titre, Biosphera est devenu le lieu de promotion des ODD (Objectifs de Développement Durable) de l’UNESCO, et accueille des délégations de réserves de biosphère internationales. Parking.

Profitez de ce week-end pour découvrir ou redécouvrir l’espace muséographique de Biosphera, consacré à la relation entre l’homme et la nature dans les vallées cévenoles.

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