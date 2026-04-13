Une sélection de films du FMAC à l’espace 3353, par Extra.Collective, Autre lieu, Genève

Une sélection de films du FMAC à l’espace 3353, par Extra.Collective Vendredi 24 avril, 20h00 Autre lieu

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T20:00:00+02:00 – 2026-04-24T23:00:00+02:00

Fin : 2026-04-24T20:00:00+02:00 – 2026-04-24T23:00:00+02:00

Extra.Collective — Tara Ulmann et Vanessa Cimorelli — lance un cycle de recherche sur les « corps ingouvernables » à travers une projection publique mêlant pratiques artistiques et réflexion critique.

S’appuyant sur une sélection d’œuvres vidéo du FMAC, la séance explore les subjectivités contemporaines, les tensions du genre et les formes de résistance par l’excès, en dialogue avec l’exposition du collectif l4bouche.

Pensée comme un moment convivial et participatif, la projection se prolongera par un temps d’échange, de discussions et de jeux, invitant le public à s’approprier collectivement ces enjeux.

Avec 3 films de Pierrick Sorrin et Maso et Miso vont en bateau (1975) de Carole Roussopoulos, Delphine Seyrig, Nadja Ringart et Ioana Wieder.

Projection le vendredi 24 avril à 20h00

espace 3353, rue du Tunnel 9, 1227 Carouge

Pour plus d’info

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« link »: « https://www.espace3353.ch/fr/2025-2026 »}]

Dans le cadre de leur résidence curatoriale à 3353 (Carouge), Extra.Collective — Tara Ulmann et Vanessa Cimorelli — proposeront plusieurs films de la collection vidéo du FMAC.

Carole Roussopoulos, Delphine Seyrig, Nadja Ringart, Ioana Wieder, « Maso et Miso vont en bateau », 1975, vidéo, 55’, Collection FMAC – Fonds André Iten