Une semaine au fil de l’isle Mussidan
vendredi 24 juillet 2026 · Mussidan
Informations pratiques
Mussidan
Une semaine au fil de l’isle
Aire de Lagut Mussidan Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Une semaine au fil de l’isle
12H atelier d’écriture et départ du radeau pique nique du « radeau ragots » et rencontre avec l’équipage du rouget de l’isle
Aire de lagut
COLLECTIF TROIS TIERS
06 72 02 26 66 .
Aire de Lagut Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 73 87
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English : Une semaine au fil de l’isle
L’événement Une semaine au fil de l’isle Mussidan a été mis à jour le 2026-07-07 par Vallée de l’Isle en Périgord
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