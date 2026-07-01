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AGENDA · Mussidan

Une semaine au fil de l’isle Mussidan

vendredi 24 juillet 2026 · Mussidan

Une semaine au fil de l’isle Mussidan

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Adresse
Aire de Lagut
Ville
24400 Mussidan
Département
Dordogne
Tarif

Mussidan

Une semaine au fil de l’isle

Aire de Lagut Mussidan Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Une semaine au fil de l’isle
12H atelier d’écriture et départ du radeau pique nique du « radeau ragots » et rencontre avec l’équipage du rouget de l’isle
Aire de lagut
COLLECTIF TROIS TIERS
06 72 02 26 66   .

Aire de Lagut Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 73 87 

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English : Une semaine au fil de l’isle

L’événement Une semaine au fil de l’isle Mussidan a été mis à jour le 2026-07-07 par Vallée de l’Isle en Périgord

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