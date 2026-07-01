Informations pratiques

Mussidan

Une semaine au fil de l’isle

Aire de Lagut Mussidan Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Une semaine au fil de l’isle

12H atelier d’écriture et départ du radeau pique nique du « radeau ragots » et rencontre avec l’équipage du rouget de l’isle

Aire de lagut

COLLECTIF TROIS TIERS

06 72 02 26 66 .

Aire de Lagut Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 73 87

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English : Une semaine au fil de l’isle

L’événement Une semaine au fil de l’isle Mussidan a été mis à jour le 2026-07-07 par Vallée de l’Isle en Périgord