Périgueux

Une semaine au fil de l’Isle

Base nautique ado et Mas Tesnière Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 17:30:00

fin : 2026-07-17 19:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Lancement de la Semaine au fil d’Isle vendredi 17 juillet 2026 à Périgueux

Pour le lancement de la 4ème édition, le syndicat mixte du bassin de l’Isle (SMBI) et le Collectif Trois Tiers s’associe au club de canoë de Périgueux pour proposer une balade gratuite en canoë sur l’Isle.

Accompagnez le radeau du Rouget de l’Isle dans sa première étape de navigation entre le Moulin de Barnabé et les quais de l’Isle !

Les embarcations et le matériel seront fournis par le club de canoë de Périgueux qui encadrera la navigation.

Départ du Moulin de Sainte Claire (Base nautique Ado et mad Tesnière) à 17h30 pour une arrivée sur les quais d’Isle vers 19h avant le lancement officiel de la Semaine au fil d’Isle et le concert d’un été sur les quais.

Inscription gratuite par mail auprès du club de canoë de Périgueux: perigueuxcanoe@gmail.com .

Base nautique ado et Mas Tesnière Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 04 24 08 perigueuxcanoe@gmail.com

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English : Une semaine au fil de l’Isle

L’événement Une semaine au fil de l’Isle Périgueux a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Communal de Périgueux