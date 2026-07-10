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Une semaine de découverte du cirque Square des Rossignols Nantes

mardi 25 août 2026 · Square des Rossignols · Nantes

Une semaine de découverte du cirque Square des Rossignols Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Lieu
Square des Rossignols
Adresse
Rue de l'Adour
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-25 – 18:00
Gratuit : oui  En famille, Jeune Public 

Venez découvrir les arts du cirque avec l’association Lézards animés, seul, entre amis ou en famille : les ateliers sont gratuits et accessibles de 2 à 102 ans, en passant ou revenant tous les jours. Un temps pour découvrir et progresser dans le plaisir, le rire, en développant la confiance et l’entraide.

Square des Rossignols Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/square-des-rossignols


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