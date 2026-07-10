Une semaine de découverte du cirque Square des Rossignols Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-25 – 18:00

Gratuit : oui En famille, Jeune Public

Venez découvrir les arts du cirque avec l’association Lézards animés, seul, entre amis ou en famille : les ateliers sont gratuits et accessibles de 2 à 102 ans, en passant ou revenant tous les jours. Un temps pour découvrir et progresser dans le plaisir, le rire, en développant la confiance et l’entraide.

Square des Rossignols Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/square-des-rossignols



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